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Пентагон заявил о неготовности США к «гибридной войне» с Россией

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Фото: commons.wikimedia.org
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США не готовы к «гибридной и опосредованной» войне с Россией, поэтому продолжат принимать меры для корректировки стратегии оборонного и других ведомств. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер 18 сентября на конференции ВВС США.

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По его словам, в последние годы Москва успешно ведет «опосредованные и гибридные боевые действия в серой зоне», потому что якобы понимает трудности в противостоянии США в обычной войне.

«Поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов. Это новая форма боевых действий. Во многом это то, к чему мы не готовы, и то, к чему мы должны быть готовы. Потому мы сейчас изучаем наши планы по ведению кампаний на разных театрах (боевых действий)», - цитирует Эспера «РИА Новости».

Шеф Пентагона призвал не только военное ведомство, но и другие, корректировать свои стратегии и проводить информационные кампании для изменения сложившейся ситуации.

Эспер выразил уверенность, что США хороши в военных операциях, но «столкновения в серой зоне» для страны становится испытанием.

Под термином «опосредованная война» понимается конфликт, за непосредственными участниками которого стоят более крупные и сильные игроки. Таким конфликтом можно считать Корейскую войну, в которой также задействованы были СССР, Китай и США.

Ранее Эспер назвал Россию крупнейшим вызовом для США в сфере безопасности. Также к угрозам в долгосрочной перспективе он причислил Китай.

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