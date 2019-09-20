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Американский генерал пригрозил ударом по Калининграду

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Фото: РИА Новости/Отдел информационного обеспечения Балтийского региона
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Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал, что у Штатов есть план по преодолению противовоздушной обороны, находящейся в Калининграде. Об этом 17 сентября он рассказал в интервью изданию Breaking Defense.

Харригян отметил, что США находятся в полной готовности «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в европейских странах. По его словам, если подобная агрессия будет зафиксирована, то Вашингтон приступит к ответным действиям с воздуха, земли, моря, космоса, а также применит атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Как отметило само издание, расположение Калининграда, а также его военное оснащение несут реальную угрозу НАТО и вынуждают американских военных наращивать силы.

«Мы отрабатываем эту схему. Мы всё время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — рассказал высокопоставленный американский военный.

При этом он не стал раскрывать детали подготовленного антироссийского плана.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию крупнейшим вызовом для США.

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