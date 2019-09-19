Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом для США

В сфере безопасности Россия является для США крупнейшим вызовом, заявил глава Пентагона Марк Эспер на конференции по развитию военно-воздушных сил страны.

По его словам, пока Вашингтон был занят операциями на Ближнем Востоке, его стратегические соперники нарастили силу и расширили свое влияние.

«Россия остается для нас самым крупным вызовом в сфере безопасности в ближайшей перспективе», — цитирует Эспера ТАСС.

При этом в долгосрочной перспективе опасность глава Пентагона видит в Китае, который якобы пытается оказывать экономическое влияние и распространить свое военное присутствие по всему миру.

Ранее американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что Москва ведет себя всё увереннее, а НАТО теряет над Россией «преимущество».