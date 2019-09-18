Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
По его словам, из-за сложившейся ситуации альянс начал пересматривать свою стратегию по «сдерживанию» Москвы.
«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой сократилось <…> Мы делаем планирование, происходящее внутри НАТО, более последовательным и предпринимаем коллективные усилия по совершенствованию сил и средств», — заявил генерал по итогам заседания Военного комитета альянса в Словении.
Как пишет Newsweek, на встрече обсуждалась новая военная стратегия НАТО, принятая в мае. При этом автор материала отмечает, что из-за усиления России и Китая период «неоспоримого доминирования» США в мире подходит к концу, и Североатлантическому альянсу приходится под это подстраиваться.
Наиболее серьезной угрозой для НАТО он называет Москву, которая якобы демонстрирует готовность применять вооруженные силы для защиты своих интересов.
6 сентября Данфорд назвал самые опасные страны для США в космосе.