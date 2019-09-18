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Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией

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Фото: Global Look Press/Michael A. McCoy/ZUMAPRESS.com
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НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

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По его словам, из-за сложившейся ситуации альянс начал пересматривать свою стратегию по «сдерживанию» Москвы.

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой сократилось <…> Мы делаем планирование, происходящее внутри НАТО, более последовательным и предпринимаем коллективные усилия по совершенствованию сил и средств», — заявил генерал по итогам заседания Военного комитета альянса в Словении.

Как пишет Newsweek, на встрече обсуждалась новая военная стратегия НАТО, принятая в мае. При этом автор материала отмечает, что из-за усиления России и Китая период «неоспоримого доминирования» США в мире подходит к концу, и Североатлантическому альянсу приходится под это подстраиваться.

Наиболее серьезной угрозой для НАТО он называет Москву, которая якобы демонстрирует готовность применять вооруженные силы для защиты своих интересов.

6 сентября Данфорд назвал самые опасные страны для США в космосе.

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