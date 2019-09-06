В Вашингтоне назвали самые опасные страны для США в космосе

Россия, Китай, Иран и КНДР являются самыми большими угрозами для космических сил США, угрожая тем самым коммерческим и военным интересам Вашингтона, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, разворачивая в 1990-е годы значительные силы на орбите, Вашингтон не рассчитывал на появление соперников.

«Сегодня космос — это зона соперничества. В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему», — цитирует Данфорда ТАСС.

29 августа министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение об учреждении космического командования. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал космос следующей областью военных действий.