Прямой эфир

В Вашингтоне назвали самые опасные страны для США в космосе

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия, Китай, Иран и КНДР являются самыми большими угрозами для космических сил США, угрожая тем самым коммерческим и военным интересам Вашингтона, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, разворачивая в 1990-е годы значительные силы на орбите, Вашингтон не рассчитывал на появление соперников.

«Сегодня космос — это зона соперничества. В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему», — цитирует Данфорда ТАСС.

29 августа министр обороны США Марк Эспер подписал распоряжение об учреждении космического командования. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал космос следующей областью военных действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рогозин ответил на слова Трампа о космических войнах
Экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019