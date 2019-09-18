Прямой эфир

СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией

0
Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek/CTK
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы ФРГ и союзники Германии по НАТО готовят войска к войне против России. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt 17 сентября.

Выделили секрет: в Эстонии нашли тайную военную базу США
На объекте служат американские и эстонские военнослужащие

По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.

Центр был создан год назад и должен быть приведен в полную боевую готовность не позднее 2021 года. Структура отвечает за переброску войск и техники НАТО по Европе.

Параллельно США готовятся перебросить свои силы — около 3,5 тыс. солдат и более 2 тыс. единиц техники — через территорию Германии в Польшу. Ожидается, что операция начнется в середине октября. В числе транспортируемой техники — танки и БМП «Брэдли». Эти силы заменят «приблизительно равные по численности» воинские подразделения, которые вернутся в США после девяти месяцев военных мероприятий в Европе.

Кроме того, командный центр армии США в Норфолке (штат Вирджиния) контролирует переброску войск и техники через Атлантику. Однако здесь у американцев возникли сложности — дорожная инфраструктура Европы оказалась не готова к «тяжелой военной технике США». Дороги, мосты и подземные переходы не выдерживали тяжесть машин либо были слишком малы для транспортировки военных единиц, отмечает газета.

Ранее в сентябре Литва просила НАТО усилить свое присутствие у российских границ. Лидер прибалтийской республики Гитанас Науседа заявил, что имеющихся сил альянса недостаточно для защиты «от возможного нападения Москвы».

Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи РФ. 21 августа министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО
Евросоюз создаст военно-космическую структуру

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019