СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией

Вооруженные силы ФРГ и союзники Германии по НАТО готовят войска к войне против России. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt 17 сентября.

По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.

Центр был создан год назад и должен быть приведен в полную боевую готовность не позднее 2021 года. Структура отвечает за переброску войск и техники НАТО по Европе.

Параллельно США готовятся перебросить свои силы — около 3,5 тыс. солдат и более 2 тыс. единиц техники — через территорию Германии в Польшу. Ожидается, что операция начнется в середине октября. В числе транспортируемой техники — танки и БМП «Брэдли». Эти силы заменят «приблизительно равные по численности» воинские подразделения, которые вернутся в США после девяти месяцев военных мероприятий в Европе.

Кроме того, командный центр армии США в Норфолке (штат Вирджиния) контролирует переброску войск и техники через Атлантику. Однако здесь у американцев возникли сложности — дорожная инфраструктура Европы оказалась не готова к «тяжелой военной технике США». Дороги, мосты и подземные переходы не выдерживали тяжесть машин либо были слишком малы для транспортировки военных единиц, отмечает газета.

Ранее в сентябре Литва просила НАТО усилить свое присутствие у российских границ. Лидер прибалтийской республики Гитанас Науседа заявил, что имеющихся сил альянса недостаточно для защиты «от возможного нападения Москвы».

Российские власти неоднократно отмечали, что страны НАТО выдумывают «российскую угрозу» для наращивания сил вблизи РФ. 21 августа министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной ситуацию у западных границ.