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Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минобороны России опубликовало видео планового полета двух ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители пяти стран НАТО.

На кадрах, снятых из кабин пилотов, видны приблизившиеся к Ту-160 самолеты ВВС Бельгии, Польши, Дании, Финляндии и Швеции.

В Минобороны отметили, что российские ракетоносцы осуществляли семичасовой полет в строгом соответствии с международными правилами и не нарушали воздушного пространства других стран, передает телеканал «Звезда».

Ту-160 является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории.

Подобные инциденты с ВВС НАТО в последнее время все чаще происходят в небе над Балтикой. В августе самолет альянса сблизился с бортом министра обороны РФ Сергея Шойгу. Су-27, сопровождавший лайнер министра, оттеснил испанский истребитель F-18.

17 августа в США сравнили Ту-160 с американским бомбардировщиком B-1B.

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