В США сравнили бомбардировщик Ту-160 с американским B-1B

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 (по кодификации НАТО Блэкджэк) и американский B-1B Lancer визуально могут показаться похожими, однако это два совершенно разных самолета с разными возможностями, пишет National Interest.

Издание сравнило два бомбардировщика с целью выявить более мощный самолет. Как отмечается в статье, американский B-1B создавался на базе B-1A, который оказался легкой добычей для советской ПВО. Самолет оптимизировали для проникновения на малую высоту, однако для этого пришлось пожертвовать скоростными характеристиками. В то время как B-1A имел максимальную скорость более 2,0 Маха, то B-1B с трудом смог достичь с 1,25 Маха.

Кроме того, B-1B не может нести ядерные боеголовки, но в ходе многочисленных модернизаций получил высокоточные ракеты, модуль нацеливания Sniper XR и радиолокационное оборудование.

В свою очередь, Ту-160 превосходит американский бомбардировщик по многим показателям — он быстрее (скорость более 2,05 Маха), больше и грузоподъемнее.

На вооружении у российского самолета всегда были крылатые ракеты большой дальности. Кроме того, он способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки. При этом в ближайшее время Россия планирует возобновить производство модернизированных Ту-160М2.

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