В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.

В топ вошли многоцелевой истребитель Су-27, который, как пишут авторы, стал ответом СССР на американские F-15 и F-16, а также МиГ-29, широко экспортируемый и до сих пор стоящий на вооружении ряда постсоветских стран.

Авторы материала отмечают отличное вооружение Су-27, которое включает несколько ракет «воздух-воздух».

МиГ-29 в свою очередь назван одним из самых маневренных самолетов, превзошедшим F-16. При этом данный многоцелевой истребитель может оснащаться ракетами АА-8 для боев на ближнем расстоянии и оружием класса «воздух-земля».

Также в списке оказались истребители Су-35 и Су-57 (он же Т-50 ПАК ФА).

Первый, по мнению издания, примечателен скоростью в 2390 км /ч и радиусом поражения в 1600 км и более. Кроме того, он относится к самолетам поколения 4++, и в его конструкции используются радиопоглощающие материалы (ОЗУ). Это придает истребителю скрытность.

Истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 по многим параметрам превосходит остальные самолеты. Издание отмечает его маневренность, превосходящую F-35, и новейшее вооружение.

Еще одним опаснейшим российским самолетом был признан бомбардировщик Ту-160, о возобновлении производства которого недавно сообщили в РФ.

«Ту-160 невероятно быстр для стратегического бомбардировщика, развивая максимальную скорость 2220 км/час. Это намного превосходит американские бомбардировщики. Он может похвастаться и дальностью полета в 7300 км», — отмечается в материале.

Также авторы указывают на способность Ту-160 нести как ядерные так и обычные боеголовки.

9 августа в США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57.