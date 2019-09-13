Российские истребители 17 раз за неделю поднимались на перехват у границ

Истребители дежурных сил ПВО за неделю 17 раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов у границ России. Об этом 13 сентября сообщила газета Минобороны «Красная звезда».

Всего разведдеятельность у российских рубежей вели 27 летательных аппаратов. «Нарушений воздушного пространства России допущено не было», — отмечается в материале.

При этом за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки отработали 259 летных смен на 77 аэродромах.

2 сентября сообщалось, что истребители Балтийского флота приступили к военным учениям, в ходе которых экипажи Су-27 отработают перехват самолетов, нарушивших границы России в Калининградской области, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.