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Путин напомнил о всемирно известных российских «сушках»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин напомнил об известных всему миру российских истребителях «сушках» (Су. — Ред.), рассказывая о преимуществах российской авиации на конференции в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Весь мир знает наши «сушки», истребители Су. И Су-30, и Су-34 с двумя плюсами, и Су-35, и сейчас вот пятого поколения Су-57 будет уже», — цитирует главу государства телеканал «Звезда».

Он также отметил, что Sukhoi Superjet 100 производится Россией совместно с итальянскими и французскими партнерами.

«Мы работаем. Мы открыты в этом плане. Нам нечего прятать. Хотя нет, есть что, мы надежно закрываем то, что мы должны пока держать при себе», — добавил Путин. При этом он отметил, что есть все возможности для современной и эффективной кооперации.

Ранее 5 сентября Путин показал премьер-министру Индии Нарендре Моди легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т, которые страна намерена закупать у России.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФа является пленарная сессия, в которой принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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