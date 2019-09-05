Путин и Моди посетили экспозицию с экспонатами со всех регионов РФ

В рамках ВЭФ-2019 президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили выставку «Улица Дальнего Востока».

Лидеры прошлись по павильонам, где представлены экспонаты со всех регионов РФ. Лидеры двух стран, в частности, осмотрели вертолеты, которые Россия планирует поставлять в Индию.