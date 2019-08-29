Прямой эфир

Британский самолет-разведчик несколько часов курсировал вдоль границ России

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский самолет-разведчик Sentinel R.1 в четверг, 29 августа, совершил длительный полет вблизи границ России в регионе Балтики. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, сообщает «Интерфакс».

Не в Ту сторону: что означает провокация над Японским морем
Действия пилотов южнокорейских F-16 в отношении российских летчиков в Москве назвали неадекватными

По данным информагентства, самолет с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7303 поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии. Он облетел Калининградскую область, а затем более трех с половиной часов курсировал вдоль границ Псковской и Ленинградской областей. При этом самолет находился в небе Латвии и Эстонии. На обратном пути разведчик снова пролетел вдоль границ Калининградской области.

Кроме того, британский самолет пролетел вдоль западных границ Белоруссии.

Отмечается, что основная задача самолетов данного типа — сбор информации о целях противника и передача ее командованию в режиме реального времени. Машины Sentinel R.1 оснащены радарным оборудованием Astor, которое позволяет следить за перемещениями противника на большой территории и засекать как стационарные, так и подвижные цели.

21 августа министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о напряженной обстановке у западных рубежей страны. Он связал напряженность с усилением военного присутствия Североатлантического блока в Восточной Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За неделю у границ России провели разведку 27 летательных аппаратов
В Госдуме оценили военную обстановку на западных рубежах России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019