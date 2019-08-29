Британский самолет-разведчик несколько часов курсировал вдоль границ России

Британский самолет-разведчик Sentinel R.1 в четверг, 29 августа, совершил длительный полет вблизи границ России в регионе Балтики. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, сообщает «Интерфакс».

По данным информагентства, самолет с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7303 поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии. Он облетел Калининградскую область, а затем более трех с половиной часов курсировал вдоль границ Псковской и Ленинградской областей. При этом самолет находился в небе Латвии и Эстонии. На обратном пути разведчик снова пролетел вдоль границ Калининградской области.

Кроме того, британский самолет пролетел вдоль западных границ Белоруссии.

Отмечается, что основная задача самолетов данного типа — сбор информации о целях противника и передача ее командованию в режиме реального времени. Машины Sentinel R.1 оснащены радарным оборудованием Astor, которое позволяет следить за перемещениями противника на большой территории и засекать как стационарные, так и подвижные цели.

21 августа министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о напряженной обстановке у западных рубежей страны. Он связал напряженность с усилением военного присутствия Североатлантического блока в Восточной Европе.