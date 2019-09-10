Евросоюз создаст военно-космическую структуру

Евросоюз намерен создать новую военно-космическую структуру для оказания помощи странам в развитии и развертывании вооруженных сил, в том числе финансовой. Об этом 10 сентября пишет Reuters.

По данным агентства, создание новой структуры является попыткой избранного председателя нового состава Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен «остановить ослабление влияния ЕС», которое происходит из-за давления со стороны США.

«ЕС никогда не будет военным союзом. Но странам — членам Евросоюза неоднократно говорили, что общее материально-техническое обеспечение для их вооруженных сил имеет первостепенное значение», — заявила дер Ляйен.

Она подчеркнула, что работа новой структуры будет полезна НАТО, которое всегда будет для Евросоюза системой коллективной безопасности, пишет ТАСС.

Отвечать за формирование структуры будет советник президента Франции Эммануэля Макрона Сильви Гулар. Известно, что структура будет создана на основе пакта о консолидации сил, заключенного между странами ЕС в 2017 году.

Ранее в июле в НАТО случайно раскрыли места размещения американского ядерного оружия в Европе.