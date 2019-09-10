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Пушков ответил Пентагону на призыв к России быть «нормальной страной»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российский сенатор Алексей Пушков ответил главе Пентагона Марку Эсперу, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».

«США считают нормальным 18 лет вести войну в Афганистане, в течение 10 лет оккупировать Ирак, бомбить Югославию, разрушить Ливию, вооружать джихадистов в Сирии», — написал политик в своем Twitter во вторник, 10 сентября.

Парламентарий обратил внимание, что Вашингтон требует поддержки такой политики, поэтому его «представления о нормальности» разнятся с российскими.

С призывом к «нормальности» Эспер выступил 7 сентября. Он заявил, что России следует вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности. Таким образом глава Пентагона прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отдаление России от Европы большой стратегической ошибкой и призвал пересмотреть отношения с Москвой.

На слова Эспера отреагировали главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Так, министр иностранных дел заявил, что Россия продолжит действовать как нормальная страна и не будет уподобляться США, которые грубейшим образом нарушают международное право. В качестве примера он привел бомбежки Ирака, Ливии и вмешательства в дела других стран.

Шойгу высказался в поддержку точки зрения Лаврова. Он отметил, что Россия все-таки пока побудет «ненормальной» в понимании США.

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