Глава Пентагона предупредил страны Европы об угрозе со стороны России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай угрозой для европейских стран. Такое заявление он сделал в субботу, 7 сентября, на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.

Эспер отметил, что при разработке оборонной стратегии на ближайшие годы Вашингтон видит Россию и Китай главным источником опасности.

«Китай пытается достигнуть влияния в мире и в Европе многими средствами, которые идут вразрез с интересами европейских государств», — цитирует Эспера «Интерфакс».

Министр обороны США добавил, что странам, чья зависимость от китайских инвестиций и торговли усиливается, становится всё тяжелее действовать вразрез с планами Пекина.

При этом накануне 6 сентября с подобными заявлениями глава Пентагона выступил в Лондоне.

«Мы не можем бездействовать, когда авторитарные государства пытаются по-своему перекроить систему безопасности в мире за счет других стран», — цитирует Эспера пресс-служба министерства обороны США.

Эспер обвинил Россию в том, что при ведении внешней политики она «продолжает нарушать международные нормы». Китай же, по его словам, крадет чужие технологии.

Ранее 7 сентября Эспер призвал Россию вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности. Таким образом глава Пентагона прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отдаление России от Европы большой стратегической ошибкой и призвал пересмотреть отношения с Москвой.