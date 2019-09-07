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Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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России нужно начать вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности, чтобы добиться прогресса. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер 7 сентября.

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«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Это лучший способ двигаться вперед», — цитирует Эспера «РИА Новости».

По его словам, США поставили себе целью направить Россию «на лучший путь», где Москва и Вашингтон смогут сотрудничать и концентрироваться не на разногласиях, а на схожих позициях ради «общего экономического процветания» и продвижения ценностей.

Таким образом глава Пентагона прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отталкивание России от Европы большой стратегической ошибкой.

Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.

В российском МИДе слова Макрона назвали «разворотом в сторону здравого смысла» и отметили пагубность политики изоляции какой-либо страны.

20 августа Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России, заявив, что Европа «простирается от Лиссабона до Владивостока».

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