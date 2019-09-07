Политолог Араик Степанян заявил, что переход Украины к стандартам НАТО опорочит страну и приведет к распространению СПИДа. Об этом 6 сентября сообщил портал «ПолитНавигатор».

По словам эксперта, украинцы всегда были мужественным и патриархальным народом, однако последние 15–20 лет в стране наблюдаются прозападные настроения.

Он обратил отдельное внимание на желание Киева подстроиться под стандарты НАТО, а после этого показал фото американских «боевых трансгендеров».

«Вы понимаете, куда вы идете? Вот, пожалуйста! Вы в эту армию ... (мужчин нетрадиционной ориентации. — Ред.) хотите идти? Вы хотите ваш украинский народ опорочить, опозорить и в итоге СПИД распространить, поставить точку на демографии? Ну, флаг в руки, вперед», — возмутился он.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.

В феврале в стране вступил в силу закон об изменениях в конституцию, закрепляющий курс страны на вступление в НАТО и ЕС.