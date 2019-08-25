Прямой эфир

Пьяные украинские военные сожгли американскую аппаратуру

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пьяные украинские военные устроили пожар на складе средств связи в Донбассе, в результате которого была уничтожена дорогая американская аппаратура. Об этом 24 августа сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
Падение промышленного потенциала всё больше ограничивает украинских экспортеров в выборе клиентов

По его словам, склад полностью сгорел. При этом американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, оставленную там на временное хранение, и радиостанцию Harris FALCON III обнаружить после пожара не удалось.

«В настоящее время командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование», — цитирует слова Безсонова портал «ПолитНавигатор».

12 августа экс-депутат рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии, и о том, как ее военнослужащие превращаются в преступников.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из воинской части на Украине украли американскую военную технику
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019