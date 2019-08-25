Пьяные украинские военные сожгли американскую аппаратуру

Пьяные украинские военные устроили пожар на складе средств связи в Донбассе, в результате которого была уничтожена дорогая американская аппаратура. Об этом 24 августа сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, склад полностью сгорел. При этом американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-48, оставленную там на временное хранение, и радиостанцию Harris FALCON III обнаружить после пожара не удалось.

«В настоящее время командование батальона не придает огласке факт пропажи и своими силами разыскивает дорогостоящее американское оборудование», — цитирует слова Безсонова портал «ПолитНавигатор».

12 августа экс-депутат рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии, и о том, как ее военнослужащие превращаются в преступников.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.