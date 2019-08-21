Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы

Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом 21 августа сообщил портал «ПолитНавигатор» со ссылкой на пресс-службу Управления Народной милиции ДНР.

По имеющейся информации, украинские бойцы 92-й бригады заразились от своего сослуживца, который на данный момент находится в тяжелом состоянии. Вероятнее всего, что чумой он заразился от укусившей его крысы.

«Кроме чумы, этому военнослужащему диагностирован лептоспироз, поражающий печень и почки. По предположению медиков, эту инфекцию он получил в результате укуса летучей мыши, которую также хотел приручить», — говорится в заявлении.

12 августа экс-депутат рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии, и о том, как ее военнослужащие превращаются в преступников.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.