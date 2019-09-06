Американские моряки массово растолстели

Личный состав подразделений американских военно-морских сил (ВМС) оказался самыми толстыми во всех вооруженных силах США. Об этом свидетельствует последнее исследование Пентагона, пишет Washington Examiner.

Как оказалось, ожирением страдают 22% военнослужащих ВМС.

Командование ВС США всерьез обеспокоилось сложившейся ситуацией, указав, что толстые моряки быстрее устают, чаще болеют диабетом, подвержены инсультам и, ко всему прочему, ставят под угрозу проведение морских операций.

Так, офицер Центра морской безопасности ВМС отметил, что тучные моряки плохо ориентируются на узких кораблях.

«Американские военные являются частью общества США, а Америка — самая страдающая от ожирения страна в мире, где более трети взрослого населения квалифицируются как толстые», — добавил генерал-лейтенант в отставке Томас Шпор.

В итоге для работы с моряками направили диетологов, которые проводят с ними беседы о пользе здорового питания, а также разрабатывают фитнес-программы. Однако в Пентагоне результатами их работы пока недовольны.

11 августа военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения ВМС США и ВМФ России в Черном море.