Прямой эфир

Американские моряки массово растолстели

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Личный состав подразделений американских военно-морских сил (ВМС) оказался самыми толстыми во всех вооруженных силах США. Об этом свидетельствует последнее исследование Пентагона, пишет Washington Examiner.

Как оказалось, ожирением страдают 22% военнослужащих ВМС.

Командование ВС США всерьез обеспокоилось сложившейся ситуацией, указав, что толстые моряки быстрее устают, чаще болеют диабетом, подвержены инсультам и, ко всему прочему, ставят под угрозу проведение морских операций.

Так, офицер Центра морской безопасности ВМС отметил, что тучные моряки плохо ориентируются на узких кораблях.

«Американские военные являются частью общества США, а Америка — самая страдающая от ожирения страна в мире, где более трети взрослого населения квалифицируются как толстые», — добавил генерал-лейтенант в отставке Томас Шпор.

В итоге для работы с моряками направили диетологов, которые проводят с ними беседы о пользе здорового питания, а также разрабатывают фитнес-программы. Однако в Пентагоне результатами их работы пока недовольны.

11 августа военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения ВМС США и ВМФ России в Черном море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог рассказала о ситуации с ожирением россиян
Адмирал ВМС США заявил о готовности к действиям против Венесуэлы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019