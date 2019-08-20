Адмирал ВМС США заявил о готовности к действиям против Венесуэлы

Военно-морские силы США готовы начать действия против Венесуэлы в случае, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крэйг Фоллер, сообщает «Интерфакс» во вторник, 20 августа.

«Не буду говорить о деталях того, что мы планируем, что делаем. Но мы находимся в состоянии готовности к выполнению политических решений, стоим на старте», — сказал он.

Заявление Фоллера было сделано в рамках совместных учений США и ряда стран Латинской Америки у бразильского побережья.

30 апреля в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции по свержению Мадуро.

В ходе столкновений пострадало более 70 человек, не менее двух погибли. США поддержали протестующих и призвали Мадуро передать власть Гуайдо и покинуть страну. Однако попытка смены власти не завершилась успехом.

19 августа стало известно, что Трамп периодически предлагал советникам разместить военные корабли у берегов Венесуэлы, чтобы начать морскую блокаду республики.