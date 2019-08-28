Захарова оценила слова Макрона о диалоге с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с Москвой необходимо налаживать диалог, являются «разворотом в сторону здравого смысла». Об этом в среду, 28 августа, пишет ТАСС.

«Я бы назвала это разворотом не в сторону России, а в сторону здравого смысла. Мы констатировали пагубность политики изоляции не исключительно России, а вообще пагубность политики изоляции кого бы то ни было в современном мире», — сказала она на брифинге.

27 августа Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав. Так, Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии, отметил президент Франции.

Также Макрон заявил, что Парижу необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Москвой. Французский лидер также добавил, что министр вооруженных сил страны и глава МИДа через несколько дней направятся на переговоры в российскую столицу. По его словам, без России невозможно построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.

20 августа Макрон выразил уверенность в европейском будущем России, говоря об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон. «Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», — написал французский президент.

Встреча лидеров двух стран состоялась 19 августа в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часа. По словам представителя Кремля, лидеры сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня. Они, в частности, обсудили освоение Арктики, проблемы климата и особое внимание уделили ситуации на Украине.