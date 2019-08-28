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Речь Макрона назвали сигналом появления реализма в Европе

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Фото: REUTERS/Yoan Valat/Pool
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона свидетельствует о реализме, который начинает приходить в головы ведущим политикам Европы. Об этом заявил политолог Александр Рар.

По его словам, Евросоюз на данный момент находится в «очень слабом состоянии» и чувствует давление со стороны США, которые разговаривают с европейцами только на базе взаимных интересов, а иногда рассматривают ЕС как соперников и конкурентов, пишет РЕН ТВ.

«Он говорит: если мы Россию потеряем — Россия уйдет в Китай, а зачем нам такая сильная Азия, еще с великой державой Россией со всеми ее возможностями в плане атомного вооружения, которая будет соперничать с нами. Мы слишком слабые, мы слишком маленькие», — сообщил Рар.

27 августа Макрон заявил, что Франции необходимо переосмыслить отношения с Россией. По его мнению, без Москвы невозможно выстроить новую архитектуру безопасности и доверия в Европе. Кроме того, Макрон подчеркнул, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

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