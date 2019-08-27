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Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона

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Фото: ТАСС/Zuma
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Президент Бразилии Жаир Болсонару порекомендовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес. Об этом бразильский лидер заявил во вторник, 27 августа, комментируя намерение стран — членов G7 оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

«Во-первых, он (Макрон. — Ред.) назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлен, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией», — цитирует Болсонару ТАСС.

По его словам, власти Бразилии могли бы рассмотреть возможность принятия помощи от стран G7 только после извинений Макрона, уточняет RT. «Сперва извинения — затем предложение, а потом я отвечу», — заключил глава республики.

25 августа сообщалось, что за два дня число лесных пожаров в Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тыс. кв. км. За день до этого бразильские власти решили направить военных на борьбу с лесными пожарами.

26 августа лидеры стран «большой семерки» договорились выделить €20 млн на ликвидацию пожаров в лесах Амазонии.

27 августа власти Бразилии решили отказаться от международной финансовой помощи для борьбы с пожарами в амазонских лесах, которая была анонсирована Макроном по результатам встречи G7.

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