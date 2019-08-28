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Глава Пентагона анонсировал визит в Европу для обсуждения «агрессии России»

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что на следующей неделе прилетит в Европу, чтобы обсудить с союзниками по НАТО сдерживание России. Об этом он заявил, выступая на брифинге перед журналистами во вторник, 28 августа.

«На следующей неделе я посещу Европу для встреч с некоторыми союзниками по НАТО, где обсудим позиции США в Европе, а также наши продолжающиеся усилия по сдерживанию российской агрессии», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в августе командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация РФ и НАТО.

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