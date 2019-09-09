Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу ответили главе Пентагона Марку Эсперу, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна». Эту тему они затронули в понедельник, 9 сентября, на пресс-конференции с французскими коллегами.

«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как США, поскольку в ином случае мы должны были бы бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права», — цитирует Лаврова RT.

Также министр напомнил о выделении правительством США миллионов на вмешательства в дела других стран. По его словам, именно это сделал конгресс, поручив Госдепартаменту тратить $20 млн в год для того, чтобы «продвигать демократию» в России.

«И мы должны были бы, наверное, поддерживать госперевороты — антиконституционные, вооруженные, как это сделали США со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года», — добавил глава МИДа.

Лавров отметил, что после таких заявлений важно понимать, что такое «нормальность» в понимании американских коллег. Шойгу отметил, что ему трудно что-то добавить к ответу министра иностранных дел.

«Единственное хочу сказать, мы, наверное, все-таки побудем пока «ненормальными», — сказал глава Минобороны.

С призывом к «нормальности» Эспер выступил 7 сентября. Он заявил, что России следует вести себя «как более нормальная страна» и разделять западные ценности. Таким образом глава Пентагона прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал отдаление России от Европы большой стратегической ошибкой и призвал пересмотреть отношения с Москвой.