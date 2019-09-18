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Самолет ВВС США провел многочасовой наблюдательный полет над Россией

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Фото: commons.wikimedia.org
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Американский военный самолет OC-135B 18 сентября выполнил многочасовой наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Самолет вылетел с аэродрома Кубинка, находящегося в Подмосковье, и совершил полет в район Южного Урала.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное в 1992 году. Согласно ему, каждая из 34 стран-участниц имеет право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Ранее сообщалось, что российские специалисты провели полет над Францией.

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