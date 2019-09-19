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В США нашли у России танк мощнее «Арматы»

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ
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Американское издание The National Interest обнаружило у России танк, который мог бы превзойти как любые аналоги НАТО, так и «Армату».

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В материале рассказывается, как по завершении холодной войны в СССР был разработан действующий прототип супертанка Т-95 («Объект 195»), который производился до 2010 года и уступил место созданию Т-14 «Армата».

Однако по данным издания, у «Арматы» по сравнению с Т-95 нет специализированного радиолокационного прицела. Кроме того, сравнив характеристики танков, издание пришло к выводу, что «T-95 кажется гораздо более мощным танком, чем T-14».

Но несмотря на все возможности, которые позволяли Т-95 эффективно использовать пушку, «Армата» все же лучше может противодействовать вражеским ракетам и радарам, говорится в статье.

Днем ранее это же издание сравнило российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Панцирь».

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