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В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью действия»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Россия в ответ на вход США из из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может модернизировать свое вооружение. Об этом 17 сентября сообщило издание «Военно-промышленный курьер».

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По словам директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, корпорация имеет возможность с минимальными затратами ответить на действия Штатов.

«Полагаю, здесь нельзя бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений, о чем говорит президент страны. Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», — отметил он.

Обносов подчеркнул, что при возникшей опасности безопасность страны будет обеспечена.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель.

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