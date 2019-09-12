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Рябков заявил об отсутствии в России испытаний запрещенных ДРСМД ракет

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Россия не проводила испытаний запрещенных ракет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Как сообщает ТАСС, Рябков подчеркнул: в нынешней ситуации, сложившейся в сфере таких вооружений, следует проявлять сдержанность.

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«Россия это делает, она объявила односторонний мораторий на развертывание средств средней и меньшей дальности до тех пор, пока США не пойдут на такой шаг. Пока особых надежд или иллюзий в этом плане мы не питаем», — сказал Рябков.

По словам замминистра, из Вашингтона поступают противоположные сигналы, в частности, о готовящихся испытаниях баллистического средства меньшей дальности. Они должны пройти нынешней осенью. Кроме того, в США начались интенсивные разработки других систем, которые запрещал ДРСМД.

«Здесь мы чувствуем решимость Вашингтона постараться обрести определенное преимущество над своими геостратегическими противниками, к которым он относит и Россию, и Китай», — заключил Рябков.

Ранее 12 сентября замглавы МИД России заявил, что в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны. Он не исключил, что США стремятся к снижению порога применения ядерного оружия «в практическом плане».

В августе Рябков заявлял, что США, проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной ДРСМД, взяли курс на нагнетание военной напряженности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

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