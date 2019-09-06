США запустили четыре баллистические ракеты

Четыре неснаряженные баллистические ракеты Trident II D5 запущены с атомной подводной лодки «Небраска» (тип «Огайо»). Об этом сообщается на сайте американских ВМС.

Испытания ракет проводились 4 и 6 сентября у побережья Южной Калифорнии. Целью учений назван «ответ на происходящее в мире» и проверка характеристик ракет.

По словам вице-адмирала Джонни Р. Вулфа, сдерживание на море остается важнейшим элементом нацбезопасности США со времен холодной войны.

«Запуски на этой неделе продолжают демонстрировать надежность и доверие к нашим ракетам с продленным сроком службы», — цитирует его «РИА Новости».

В этом году США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавшего РФ и Штатам иметь и испытывать баллистические и крылатые радиусом поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и меньшей от 500 до 1 тыс. км.

2 августа документ официально перестал действовать, так как Москва была вынуждена также приостановить свои обязательства.

Через 17 дней США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью более 500 км и сообщили о планах испытать еще одну до конца года.

Кроме того, Вашингтон озвучил даты размещения запрещенных ДРСМД ракет.