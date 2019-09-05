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Путин оценил угрозу размещения американских ракет в Южной Корее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае размещения американских ракет в Южной Корее и Японии может появиться угроза значительной части России, в том числе Дальнему Востоку. Такие опасения он озвучил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума в четверг, 5 сентября, передает RNS.

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Как отметил российский лидер, ракеты будут размещены под предлогом купирования угроз со стороны КНДР, что «огорчает и вызывает определенное беспокойство» у России.

Также глава государства обратил внимание, что американские пусковые установки Mk-41 могут быть использованы как в системе противоракетной обороны, так и для пуска ударных ракет. Он подчеркнул, что Россия «будет вынуждена» как-то адекватно на это реагировать.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. 2 августа МИД России официально сообщил, что договор прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

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