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США назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет

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Фото: Global Look Press/U.S./ZUMAPRESS.com
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США хотят к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее попадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный между Москвой и Вашингтоном. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра армии США Райана Маккарти.

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По его словам, выскоточные ракеты (PrSM) можно перепрограммировать, и таким образом они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД. Это, как отметил он, касается и «гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой».

«Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов», — заявил Маккарти и отметил, что США планируют добиться прогресса в этом деле в ближайшие 12-18 месяцев.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. 2 августа МИД России официально сообщил, что договор прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

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