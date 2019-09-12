В МИД России предупредили о риске ядерной войны

Не исключено, что США стремятся к снижению порога применения ядерного оружия «в практическом плане». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.

«Переподтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, вызывает такие проблемы в Вашингтоне», — подчеркнул он. По его словам, это дает основание полагать, что именно американская сторона, а не Россия, хочет изменений и делает к ним первые шаги, передает ТАСС.

Нужно, чтобы ответственные ядерные державы еще раз подтвердили недопустимость ядерной войны, отметил дипломат. Он заявил, что соответствующие формулировки «отчеканены», в том числе с участием бывшего президента США Рональда Рейгана, который «является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне».

Также замминистра сообщил, что Россия продолжит прилагать усилия для начала диалога с США о проверке переоборудования американских носителей под неядерные миссии. Он подчеркнул, что Москва предложила ряд мер для решения вопроса, однако Вашингтон уходит от ответа.

По словам дипломата, американская сторона не понимает, что проблему безопасности нельзя решить технологическим путем, и продолжает верить в возможность создания «щита, против которого меча не найдется».

В августе Рябков заявил, что США, проведя испытания крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), взяли курс на нагнетание военной напряженности. По его словам, испытания подтверждают, что Вашингтон давно ведет разработку подобных систем, подготовка к выходу из ДРСМД «включала в том числе соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы».

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий. В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.