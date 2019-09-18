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В США оценили ЗРК «Тор» и «Панцирь»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Американское издание The National Interest сравнило российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Панцирь».

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«Торы» поступили на вооружение в 1985 году.

«Быстроту реагирования и оперативность системе «Тор» обеспечивает система прямого вертикального старта, аналогичная той, что имеется на С-300. В контейнерах вертикального пуска хранятся восемь ракет», - отмечает издание.

Позже Россия модернизировала комплексы до версии «Тор-М1», а затем появился и «Тор-М2». У новых вариантов два канала системы наведения, благодаря которым они могли сбивать разнообразные цели.

Коме того, пишет автор материала, «Тор-М2» по некоторым данным может перехватывать одновременно от четырех до 10 целей и даже реактивные снаряды, подобные тем, что используются в израильском «Железном куполе».

Сравнивая «Торы» с «Панцирями» (на вооружении с 2008 года - Ред.), издание отмечает, что у первых более мощная РЛС и маневренные ракеты с вертикальным запуском.

Автор материала указывает: некоторые эксперты заявляют о том, что «Панцири» не проявили себя в Сирии, защищая авиабазу Хмеймим. И поэтому ошибочно предполагают, что «Торы» эффективней, однако этим ЗРК могли поставить более легкие задачи. Кроме того, «Панцири» сбивали очень маленькие беспилотники, которые другие ЗРК перехватить не в состоянии, добавляет издание.

В августе в США сравнили российские стратегические бомбардировщики Ту-160 с американским B-1B.

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