Газовый шлейф: почему американцы против продажи Турции российских ЗРК
НАТО в апреле исполнилось 70 лет — солидный возраст для любой международной организации. Кажется, однако, что за столь долгий срок США так и не научились видеть в Турции полноценного союзника по альянсу, у которого могут быть свои интересы. В ожидании поставки российских ЗРК С-400 в Турцию в июле этого года стороны пытаются найти общий язык, но американские партнеры Анкары по привычке разговаривают языком ультиматумов. В ситуации разбирались «Известия».
И вашим, и нашим
«Турция должна определиться, хочет ли она остаться в самом успешном за всю историю мира военном союзе или подвергнуть риску безопасность этого сотрудничества», — заявил недавно вице-президент США Майк Пенс. Не менее Белого дома обеспокоены появлением у Турции стратегического вооружения, способного потенциально угрожать альянсу, и американские парламентарии.
Вице-президент США Майк Пенс
В переговорах со своим строптивым союзником американская сторона указывает, что Анкара не должна одновременно эксплуатировать самолеты пятого поколения F-35 и ЗРК С-400 в силу того, что радары российской системы могут поставить под угрозу раскрытия ряд технологий, делающих американский самолет особенно ценным в предстоящих конфликтах: оперативный обмен данными о боевой обстановке с центральным пунктом командования на поле боя и возможность сохранять низкую заметность в борьбе с ПВО потенциального противника.
Турецкая сторона, понимая обеспокоенность американцев, предлагает создание технической комиссии, задачей которой было бы устранение любых опасений Вашингтона. В ответ американцы продолжают нагнетать ситуацию, угрожая Турции не только полным исключением из программы F-35, но и введением санкций и прекращением военно-технического сотрудничества по другим оборонным проектам.
Истребитель пятого поколения F-35
Реакция США, возможно, указывает на существование растущего недоверия и даже опасений политических элит США относительно долгосрочных планов Турции расширить сферу своих интересов в регионе.
Послание к евреям
Изменение глобального баланса сил не в пользу США заставляет американцев пересмотреть степень их вовлеченности в дела Ближнего Востока и Средиземноморья. Акцент делается не только на поиск более эффективных методов демонстрации силы в исключительных случаях, как показала недавняя отправка атомного авианосца к берегам Ирана. Особое значение для глобального доминирования США приобретает оборонно-наступательный потенциал региональных союзников США, связанных с американской политической системой не конъюнктурными интересами, а культурным и идеологическим наследием.
Прежде всего, речь идет о гарантиях безопасности Израиля. Администрация США не ограничивается содействием сближению монархий Персидского залива и Тель-Авива на почве общих антииранских настроений. США вносят значительный вклад в развитие израильского оборонного потенциала и энергетической безопасности. Подобная поддержка в практическом плане выражается в передаче Израилю эксклюзивного экспортного варианта F-35, а также в продвижении сотрудничества в Восточном Средиземноморье с Грецией и Республикой Кипр в области добычи природного газа.
Истребители F-35 и F-16 ВВС Израиля
Параллельно с этим Турция пытается по ряду критических для интересов США вопросов придерживаться самостоятельной позиции, которая не всегда находит одобрение в Вашингтоне. Например, стремление Анкары к независимой внешней политике на Ближнем Востоке фактически ведет к ослаблению американской санкционной блокады против Тегерана. США не может не беспокоить и упорное желание Турции поддерживать в регионе движение «Братьев-мусульман», которых Вашингтон вслед за монархиями региона вот-вот объявит террористической организацией.
Неудивительно, что в Израиле сегодня говорят о нежелательности передачи Турции самолетов пятого поколения F-35. Будущее оружие стратегического сдерживания может оказаться неэффективным в случае регионального конфликта с вероятным участием Турции или протурецких сил. Возможность изучить поведение этих самолетов в критических ситуациях наряду с эффективным применением С-400 может ограничить свободу действий израильских ВВС.
Израильские ВВС открыто действуют в турецкой зоне влияния вблизи Алеппо, что указывает на вероятность повторения несанкционированного вторжения израильтян в воздушное пространство Турции (как это было в 2007 году во время бомбардировки сирийского ядерного реактора). Такой инцидент очевидно приведет к дипломатическому кризису между Анкарой и Тель-Авивом. Турция вряд ли будет искренне готова идти на диалог с Израилем по военно-политическим вопросам, учитывая активную поддержку израильтянами курдского национализма.
Предотвратить бурю
По всей видимости, в США понимают важность делать превентивные шаги, не дожидаясь, пока Турция получит российские средства противовоздушной обороны и интегрирует их в активно развивающийся военно-морской флот. Сдерживающей силой для Турции должна, по замыслу Вашингтона, послужить трансформация механизма экономического сотрудничества между Грецией, Кипром и Израилем в систему взаимных гарантий безопасности.
Начало разведки запасов природного газа турецким судном «Фатих» в спорных водах Средиземного моря спровоцировало критику не только со стороны Греции, Кипра и ЕС, но и США. Похоже, что Турция не намерена дожидаться разрешения кипрского вопроса, от которого и зависит демаркация международных морских границ.
Российские ЗРК С-400 могут придать Турции необходимую уверенность в деле отстаивания своих национальных интересов. Причина разногласий между Вашингтоном и Анкарой из-за российских комплексов ПВО лежит не в технических деталях как таковых, а в растущем недоверии между двумя союзниками по НАТО, оказавшихся сегодня не готовыми делить влияние в регионе. На фоне ослабления боевого потенциала турецких ВВС, подвергшихся масштабным чисткам после попытки переворота в июле 2016 года, российские средства ПВО, способные закрыть большую часть исключительной экономической зоны Турции в Средиземном море, могут серьезно усилить позиции Анкары.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство
Очевидно, что России как одному из ведущих мировых экспортеров оружия стоит внимательно следить за тем, чтобы экономически выгодные сделки не подрывали существующие основы военно-стратегического паритета в регионе. В столь важном деле необходимо знать покупателя в лицо: хорошо понимать его долгосрочные политические планы и иметь гарантии того, что оружие не будет использоваться против коренных интересов самой России где бы то ни было.