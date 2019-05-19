Турция будет участвовать в производстве С-500 совместно с Россией

Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500 после покупки С-400. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед молодежью в Стамбуле, пишет «Интерфакс».

Эрдоган подтвердил, что закупка российских систем С-400 является «свершившимся фактом». При этом он выразил уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолеты F-35.

13 мая стало известно, что в Анкаре изучают очередной призыв США отсрочить приобретение С-400.

Россия и Турция заключили контракт о поставках ЗРК в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре санкциями и исключением из программы истребителей пятого поколения F-35. Турецкие власти, в свою очередь, заявили, что не собираются отказываться ни от российских ракет, ни от американских самолетов.