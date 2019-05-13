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СМИ узнали о просьбе США к Турции отложить покупку С-400

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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США предложили Турции отложить покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 до 2020 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, Анкара приступила к изучению данной просьбы.

10 мая издание Bild сообщило, что Турция может отказаться от сделки с Россией по С-400 из-за экономической ситуации.

Газета утверждала, что президент Турции Тайип Эрдоган решил отказаться от закупки ЗРК из-за риска еще большего ослабления турецкой лиры на фоне последующих действий США.

Однако глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг данную информацию и заверил, что процесс покупки С-400 завершен, пишет «РИА Новости».

Москва и Анкара заключили контракт о поставках ЗРК в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре санкциями и исключением из программы истребителей пятого поколения F-35.

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