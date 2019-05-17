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Турция не будет объединять С-400 с системой ПВО НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, приобретенные Турцией, не будут интегрированы в систему противовоздушной обороны НАТО, заявил 16 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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Он подчеркнул, что С-400 не будут нести угрозы американским истребителям F-35, как того опасается Вашингтон.

«Российские комплексы будут полностью под нашим контролем, они не будут интегрированы в систему ПВО НАТО. ЗРК С-400 есть в Сирии, однако там летают американские самолеты. С-400 не будут им угрожать. Я не инженер, но есть специалисты, и пусть они общаются по этой теме», — цитирует турецкого министра «РИА Новости».

Чавушоглу добавил, что Анкара уже предложила Вашингтону создать рабочую группу инженеров и других экспертов по данному вопросу.

Москва и Анкара заключили сделку о поставках С-400 «Триумф» в 2017 году.

Штаты неоднократно заявляли о своем недовольстве приобретением страной — членом НАТО российских систем ПВО и угрожали Турции санкциями и остановкой поставок истребителей F-35.

При этом Вашингтон заявлял, что С-400 якобы несут угрозу новейшим истребителям.

При этом турецкие СМИ назвали совсем иные причины недовольства США.

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