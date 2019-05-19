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Пушков прокомментировал планы Эрдогана на российские ЗРК С-400 и С-500

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о покупке ЗРК С-400 и планах по совместному с Россией производств у С-500.

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«Привет горячий от Эрдогана немецким журналистам, распространившим ложную информацию об отказе Турции закупить С-400 у России», — написал сенатор в Twitter.

Пушков добавил, что это станет напоминанием, как шустро выпускает фейковые новости «свободная пресса».

В своем твите сенатор привел ссылку на публикацию издания Daily Sabah, посвященную встрече Эрдогана с молодежью в Стамбуле.

На этой встрече 18 мая президент Турции Тайип Эрдоган, в частности, сообщил, что Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500 после покупки С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. Кроме того, США предлагали Турции приобрести американские системы Patriot вместо российских комплексов.

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