Пушков прокомментировал планы Эрдогана на российские ЗРК С-400 и С-500

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о покупке ЗРК С-400 и планах по совместному с Россией производств у С-500.

«Привет горячий от Эрдогана немецким журналистам, распространившим ложную информацию об отказе Турции закупить С-400 у России», — написал сенатор в Twitter.

Пушков добавил, что это станет напоминанием, как шустро выпускает фейковые новости «свободная пресса».

В своем твите сенатор привел ссылку на публикацию издания Daily Sabah, посвященную встрече Эрдогана с молодежью в Стамбуле.

На этой встрече 18 мая президент Турции Тайип Эрдоган, в частности, сообщил, что Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500 после покупки С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. Кроме того, США предлагали Турции приобрести американские системы Patriot вместо российских комплексов.