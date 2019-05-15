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Пушков оценил решение Ирака купить С-400

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков назвал решение Ирака закупить в России С-400 очень логичным. Об этом он написал в Twitter в среду, 15 мая.

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«Отношения между США и Ираком гораздо сложнее, чем может казаться со стороны», — отметил сенатор.

Пушков добавил, что иракские парламентарии, с которыми он общался, скептически относятся к политике США, а в ситуации с Сирией поддерживают Россию.

Ранее, 15 мая, стало известно, что правительство Ирака решило приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 у России.

В 2017 году был заключен контракт на поставку российских С-400 в Турцию. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. Кроме того, США предлагали Турции приобрести американские системы Patriot вместо российских комплексов.

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