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Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В Турции опровергли сообщения об отказе от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 10 мая, руководитель департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

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«Ваши источники ошибаются. Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен», — сообщил Алтун на странице в Twitter, обращаясь к немецкой газете Bild, которая со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре распространила информацию о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался от сделки с Россией по приобретению С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. Кроме того, США предлагали Турции приобрести американские системы Patriot вместо российских комплексов.

Из-за ухудшения отношений с США турецкая лира стала «аутсайдером среди валют стран с формирующимися рынками». В этом году лира подешевела более чем на 40% к доллару США.

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