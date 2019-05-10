Прямой эфир

США задумались о замене Турции в рамках программы создания F-35

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США рассмотрит вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Это связано с планами Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на брифинге для журналистов.

Вместо С-400: какие системы ПВО будут закупать российские военные
Систему ПВО С-400 вскоре заменят в производстве С-350 и С-500

«Мы уже какое-то время работаем, рассматривая альтернативные находящимся сейчас в Турции источники в рамках цепи поставок по программе создания F-35», — цитирует ТАСС Лорд.

В то же время она отметила, подобный шаг может привести к росту стоимости производства F-35 и замедлить выпуск комплектующих.

«Мы видим, что может произойти потенциальное замедление поставок в течение следующих двух лет, это может также потенциально повлиять на стоимость. Однако в настоящий момент мы считаем, что можем минимизировать оба эти фактора», — заявила представитель Пентагона.

Тем не менее она заверила, что США продолжают работать с Турцией. Лорд выразила надежду, что Анкара применит для своей ПВО систему, отвечающую стандартам НАТО.

Ранее в Анкаре заявили, что США выступают против покупки Турцией С-400, потому что опасаются начала более самостоятельной политики страны на Ближнем Востоке.

Вашингтон неоднократно заявлял о своем недовольстве приобретением страной — членом НАТО российских систем ПВО и угрожал Турции санкциями и остановкой поставок истребителей F-35. Анкара, в свою очередь, не раз подтверждала намерение приобрести С-400 у Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
Турция не намерена отказываться от С-400 и ведет переговоры по F-35

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017