США задумались о замене Турции в рамках программы создания F-35

США рассмотрит вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Это связано с планами Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на брифинге для журналистов.

«Мы уже какое-то время работаем, рассматривая альтернативные находящимся сейчас в Турции источники в рамках цепи поставок по программе создания F-35», — цитирует ТАСС Лорд.

В то же время она отметила, подобный шаг может привести к росту стоимости производства F-35 и замедлить выпуск комплектующих.

«Мы видим, что может произойти потенциальное замедление поставок в течение следующих двух лет, это может также потенциально повлиять на стоимость. Однако в настоящий момент мы считаем, что можем минимизировать оба эти фактора», — заявила представитель Пентагона.

Тем не менее она заверила, что США продолжают работать с Турцией. Лорд выразила надежду, что Анкара применит для своей ПВО систему, отвечающую стандартам НАТО.

Ранее в Анкаре заявили, что США выступают против покупки Турцией С-400, потому что опасаются начала более самостоятельной политики страны на Ближнем Востоке.

Вашингтон неоднократно заявлял о своем недовольстве приобретением страной — членом НАТО российских систем ПВО и угрожал Турции санкциями и остановкой поставок истребителей F-35. Анкара, в свою очередь, не раз подтверждала намерение приобрести С-400 у Москвы.