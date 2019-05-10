СМИ узнали о возможном срыве закупки Анкарой С-400 у России

Турция может пересмотреть сделку с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400 из-за ситуации с лирой. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре пишет в пятницу, 10 мая, немецкое издание Bild.

«Сейчас кризис лиры, по всей видимости, заставит пересмотреть (сделку. — Ред.) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Очевидно, что дело не придет к ракетному соглашению между Москвой и Анкарой»,— отмечается в статье.

В свою очередь, источник «Интерфакса» в сфере военно-технического сотрудничества заявил, что никаких изменений в контракте нет.

Ранее в этот же день замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что Вашингтон может заменить Турцию в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 из-за ее планов приобрести у России С-400.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время.

При этом Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. Кроме того, США предлагали Турции приобрести американские системы Patriot вместо российских комплексов.

Из-за ухудшения отношений с США турецкая лира стала «аутсайдером среди валют стран с формирующимися рынками». В этом году лира подешевела более чем на 40% к доллару США.