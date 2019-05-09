Эрдоган предрек Евросоюзу провал без членства Турции

Усилия Евросоюза по обеспечению своих ценностей обречены на провал без полноценного членства Турции в ЕС, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 9 мая на заседании группы по реализации реформ в Анкаре.

«Без полноправного участия Турции все усилия EC по обеспечению заявленных им ценностей обречены на провал. Евросоюз нуждается в Турции сильнее, чем она в нем», — цитирует его «РИА Новости».

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит усилия по вступлению в EC, «несмотря на действия тех, кто пытается ее выдворить за пределы европейского сообщества».

В октябре прошлого года Эрдоган заявил о затягивании EC процесса приема Анкары в свой состав, и это может стать поводом для проведения референдума в Турции о необходимости этого шага.

Переговоры о вступлении Турции в EC начались в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу. Однако отношения EC и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года.