Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание Турции закупать С-400 несмотря на угрозы США.

«Глава МИД Турции Чавушоглу подтвердил: Турция готова закупить российские С-400, несмотря на угрозу американских санкций», — написал сенатор 18 мая в Twitter.

По словам Пушкова, бесконечные санкции в адрес всё новых стран со стороны США — неумная политика.

«Но в Вашингтоне, похоже, это понять неспособны», — добавил сенатор.

В 2017 году был заключен контракт на поставку российских С-400 в Турцию. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты. Вашингтон угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. Кроме того, США предлагали Турции приобрести американские системы Patriot вместо российских комплексов.