В Госдуме назвали бенефициара американской политики первого ядерного удара

Политика превентивного ядерного удара США выгодна не американскому обществу, а американским военным и оборонно-промышленному комплексу. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Накануне, 14 марта, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не должен отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, поскольку такой вариант заставляет противника принимать взвешенные решения.

«Это выгодно не только военным, но и предприятиям американского военного комплекса. Все это делается для того, чтобы нагнетать напряженность, в том числе и в американском обществе, для того, чтобы увеличить расходную часть военного бюджета», — сказал Красов.

По его словам, подобное заявление не направлено на сохранение стабильности в мире, а наоборот, подрывает глобальную безопасность.

«Хотя однополярный мир остался в прошлом, Соединенным Штатам все-таки хочется еще раз на себя примерить одежду мирового жандарма, еще раз помахать ядерной дубиной и погрозить ей всему миру», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что США являются единственной страной, которая применяла оружие против другого государства — в 1945 году против Японии. При этом он выразил сомнения, что ядерное оружие когда-либо используют вновь.

«Штаты должны понимать, что другие страны, которые обладают ядерным оружием, если удар будет направлен против них, могут ответить. Все цивилизованное мировое сообщество должно понимать, что ядерная война — это смерть всей цивилизации. Лично я не думаю, что дело дойдет до применения ядерного оружия», — заключил Красов.

В настоящий момент США сохраняют за собой право нанести превентивный ядерный удар. С тех пор как президент страны Дональд Трамп возглавил Белый дом, представители Демократической партии несколько раз предлагали законопроект, который бы ограничил возможность нанесения такого удара. В последний раз демократы призывали запретить США первыми применять ядерное оружие в конце января этого года.

При этом в феврале президент России Владимир Путин заявил, что концепция РФ по применению ядерного оружия не подразумевает превентивного удара.