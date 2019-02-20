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Путин заявил об отсутствии предпосылок для нового Карибского кризиса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Между Москвой и Вашингтоном есть взаимные претензии, но это не повод для нового Карибского кризиса. Взаимодействие двух государств по военной линии будет использовано для пресечения развития подобных событий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ 20 февраля. 

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«У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать, работают специалисты. (...) Вот по Сирии же работают вместе. Да, проблемы есть, они создают всё больше и больше этих проблем, но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Президент подчеркнул, что Москва не настроена на создание предпосылок для возникновения серьезного кризиса.

«Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет», — напомнил президент РФ. При этом Путин добавил, что концепция РФ по применению ядерного оружия не подразумевает превентивного удара, добавляет ТАСС.

Ранее в среду Путин заявил в послании Федеральному собранию, что если США разместят в Европе ракеты, нарушающие пункты Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений. Глава государства призвал США оставить иллюзии о получении глобального военного превосходства.

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