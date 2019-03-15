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Пентагон настоял на праве первого ядерного удара

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Фото: ТАSS/Tina-Jane Krohn
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Вашингтон не должен отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, поскольку такой вариант заставляет противника принимать взвешенные решения, считает председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

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Выступая на слушаниях в конгрессе США, Данфорд прокомментировал предложенный демократами законопроект о запрете превентивных ядерных ударов.

«Я думаю, что нынешняя политика усложняет процесс принятия решений противниками, и я не рекомендовал бы никаких изменений», — цитирует генерала ТАСС.

Данфорд также отметил, что допускает целый ряд обстоятельств, которые в будущем могут привести к обсуждению вопроса первого ядерного удара на высшем уровне.

В настоящий момент США сохраняют за собой право нанести превентивный ядерный удар. С тех пор как президент Дональд Трамп возглавил Белый дом, представители Демократической партии несколько раз предлагали законопроект, который бы ограничил возможность нанесения такого удара. В последний раз демократы призывали запретить США первыми применять ядерное оружие в конце января этого года.

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