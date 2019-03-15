Пентагон настоял на праве первого ядерного удара

Вашингтон не должен отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, поскольку такой вариант заставляет противника принимать взвешенные решения, считает председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Выступая на слушаниях в конгрессе США, Данфорд прокомментировал предложенный демократами законопроект о запрете превентивных ядерных ударов.

«Я думаю, что нынешняя политика усложняет процесс принятия решений противниками, и я не рекомендовал бы никаких изменений», — цитирует генерала ТАСС.

Данфорд также отметил, что допускает целый ряд обстоятельств, которые в будущем могут привести к обсуждению вопроса первого ядерного удара на высшем уровне.

В настоящий момент США сохраняют за собой право нанести превентивный ядерный удар. С тех пор как президент Дональд Трамп возглавил Белый дом, представители Демократической партии несколько раз предлагали законопроект, который бы ограничил возможность нанесения такого удара. В последний раз демократы призывали запретить США первыми применять ядерное оружие в конце января этого года.